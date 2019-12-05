Полное описание
Режим охлаждения (COOL)
Посредством пульта дистанционного управления выбирается охлаждение, устанавливается комфортный уровень температуры в комнате (17С и выше), а также выбирается, с какой скоростью будет вращаться вентилятор (высокая, средняя, низкая, автоматическая скорость).
Режим обогрева (HEAT)
Посредством пульта дистанционного управления выбирается режим обогрева, устанавливается комфортный уровень температуры в комнате (до 30С), а также выбирается, с какой скоростью будет вращаться вентилятор (высокая, средняя, низкая, автоматическая скорость).
Режим осушения (DRY)
Посредством пульта дистанционного управления выбирается режим осушения воздуха, температура не регулируется – ее показатели определяются микроконтроллером и зависят от первоначальных условий при включении режима. Необходимость в регулировке скоростей вентилятора отсутствует.
Режим вентиляции (FAN)
Кнопка «MODE» на пульте дистанционного управления запускает режим вентиляции и выбирает скорость вращения (высокую, низкую, среднюю, автоматическую).
Автоматический режим (AUTO)
Устанавливается с пульта дистанционного управления, с выбором комфортной температуры. Необходимая скорость вращения вентилятора и оптимальный режим (холод/обогрев, вентиляция или осушение воздуха) определяется и устанавливается микропроцессором.
Ночной режим (SLEEP)
Включается с пульта. Кондиционер каждый час, в течение двух часов, увеличивает или уменьшает (в зависимости от заданных режимов охлаждения или обогрева) температуру воздуха на 1С. Режим SLEEP через 7 часов выключается автоматически.
Режим быстрого охлаждения/обогрева (TURBO)
При включении режима кондиционер начинает интенсивно работать на максимум охлаждения до 17С или на максимум обогрева до 30С.
Высокий уровень эффективности, класса А+
MDV оптимизировала холодильный контур для данной серии, включила в конструкцию высококачественный компрессор, эффективные моторы, теплообменник из четырех секций и высокоскоростной микроконтроллер. Дополнительно к этим аспектам было разработано программное обеспечение, что помогло сократить потребление энергии на 30%, даже сравнительно с классом А.
Сверхтихая система подачи воздуха
Посредством увеличения диаметра рабочего колеса вентилятора и четкого контроля производительности кондиционера и потребления воздуха, MDV удалось минимизировать шум от работы внутреннего блока, без сокращения объема потока воздуха.
Супер Plasma
Большие размеры в сравнении со стандартной, что дает возможность очищения большего объема воздуха за тот же промежуток времени.
Настенная сплит-система MDV MDSR-09HRN1 / MDOR-09HN1 серия R
Функциональные особенности
Режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха
Сниженный уровень шума
Таймер включения/выключения
Ночной режим
Режим AUTO
Сверхскоростной микроконтроллер
Автозащита компрессора
Функция автоперезапуска
Функция компенсации температуры
Самодиагностика неполадок при включении и работе
VLED-дисплей
Беспроводной пульт дистанционного управления
Стойкое защитное покрытие корпуса внешнего блока
Nano-фильтр
Предоставлена возможность установить низкотемпературный комплект